"ПриватБанк" не нуждается в докапитализации - глава правления

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» не нуждается в докапитализации, сообщил сегодня журналистам глава правления банка Александр Дубилет.

«У нашего банка есть потребность в проведении согласованной с Национальным банком политики, связанной с дообеспечением ряда кредитов. Вопрос капитализации у нас решен», - сказал Дубилет.

По словам банкира, НБУ внес изменения в постановление о порядке оценки рисков по кредитам, и это постановление подразумевает определенные изменения, над воплощением которых и работает банк в настоящее время, чтобы соответствовать этим требованиям регулятора.

Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Нацбанк по результатам диагностики 20 крупнейших банков, на которые приходится 86% банковской системы, подписал с 18 банками программу докапитализации, рассчитанную на 3 года.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.