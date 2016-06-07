ГФС в июле проверит работу южных таможен
Роман Насиров отметил, в частности по Одесской таможне, что реформы, декларируемые главой указанной таможни, по факту не проводятся.
Государственная фискальная служба в июле проведет проверку таможен южного региона.
Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил глава ГФС Роман Насиров.
"В июле месяце мы будем проводить проверку таможен всего южного региона. Это Херсон, Николаев и Одесса", - сказал Насиров.
Он отметил, в частности по Одесской таможне, что реформы, декларируемые главой указанной таможни, по факту не проводятся.
"Премьеру обещали выполнить целый ряд пунктов к 1 августа. Правительство и я лично даем Одесской таможне проявить себя и что-то сделать в конце концов", - сказал Насиров.
Читайте такжеТаможенников обяжут совершать фото- и видеофиксацию проверяемых товаров и транспорта
Как сообщал УНИАН, по словам главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, у него много вопросов к руководству Одесской таможни, в том числе, по выполнению плановых показателей таможенных поступлений.
Экс-премьер-министр Украины Аресений Яценюк в начале марта заявил, что Одесская таможня в ходе эксперимента с направлением части заработанных таможнями средств на строительство местных дорог не показала результатов, но в нынешнем году ситуация улучшилась.
В то же время глава Одесской таможни Юлия Марушевская обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с призывом уволить главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Марушевская отметила, что после того, как изменения на Одесской таможне дали первые результаты в борьбе с коррупцией, в таможне начались проверки со стороны ГФС. Кроме того, по ее словам, в таможню обращается бизнес с жалобами на угрозы, взятки и давление от финансовой полиции.