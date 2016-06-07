ГФС в июле проверит работу южных таможен

Государственная фискальная служба в июле проведет проверку таможен южного региона.

Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил глава ГФС Роман Насиров.

"В июле месяце мы будем проводить проверку таможен всего южного региона. Это Херсон, Николаев и Одесса", - сказал Насиров.

Он отметил, в частности по Одесской таможне, что реформы, декларируемые главой указанной таможни, по факту не проводятся.

"Премьеру обещали выполнить целый ряд пунктов к 1 августа. Правительство и я лично даем Одесской таможне проявить себя и что-то сделать в конце концов", - сказал Насиров.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, у него много вопросов к руководству Одесской таможни, в том числе, по выполнению плановых показателей таможенных поступлений.

Экс-премьер-министр Украины Аресений Яценюк в начале марта заявил, что Одесская таможня в ходе эксперимента с направлением части заработанных таможнями средств на строительство местных дорог не показала результатов, но в нынешнем году ситуация улучшилась.

В то же время глава Одесской таможни Юлия Марушевская обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с призывом уволить главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Марушевская отметила, что после того, как изменения на Одесской таможне дали первые результаты в борьбе с коррупцией, в таможне начались проверки со стороны ГФС. Кроме того, по ее словам, в таможню обращается бизнес с жалобами на угрозы, взятки и давление от финансовой полиции.