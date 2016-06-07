Валютные резервы Китая сократились до пятилетнего минимума

Валютные резервы КНР в мае 2016 года уменьшились до 3,19 триллиона долларов - минимального уровня с декабря 2011 года, сообщает Росбалт со ссылкой на отчет Народного банка Китая (НБК, Центробанка страны).

Читайте такжеВ России допускают новый обвал цен на нефть из-за кризиса в Китае

"По сравнению с апрелем резервы регулятора сократились на 27,98 миллиарда долларов, что стало самым значительным месячным падением с февраля. Это обусловлено, в частности, ослаблением курса юаня относительно доллара США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле резервы увеличились на 7,1 миллиарда долларов, в марте показатель вырос на 10,3 миллиарда долларов.

По итогам 2015 года валютные резервы Китая упали на 513 миллиардов долларов в связи с действиями НБК по стабилизации курса нацвалюты.