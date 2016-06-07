У Гонтаревой сомневаются в готовности банков возобновить кредитование реальной экономики

Национальный банк Украины сомневается в готовности банковской системы Украины возобновить кредитование реальной экономики страны даже при принятии нужных законов о защите прав кредиторов и реформировании судебной системы.

Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, выступая на конференции о банковском кредитовании в Киеве.

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«Если бы завтра были приняты все нужные законы? Если бы завтра уже свершилась судебная реформа? Вы послезавтра готовы кредитовать? Я думаю, что нет», - сказала Рожкова.

Она отметила, что Национальный банк как регулятор приложил много усилий для макроэкономической стабилизации и принял массу решений для послабления банковского регулирования, чтобы дать банкам время провести реструктуризацию и начать кредитовать.

При этом, как подчеркнула Рожкова, банкирам нужно определить точки роста или направления, в которые целесообразно направлять кредиты, и переориентироваться с крупного на малый и средний бизнес, поскольку уровень концентрации кредитов в банковской системе очень высок.

«Толкать экономику, развивать экономику, обеспечивать рост мы должны вместе с вами. И мы должны помнить, что без этого роста, для которого необходимо кредитование, вся проделанная работа, к сожалению, будет неэффективна. В том числе, ваша работа с клиентами и акционерами, если она не достигнет желаемого результата», - резюмировала Рожкова, обращаясь к банкирам.

В свою очередь, глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек отметил, что экономика Украины восстанавливается, а банковская система обладает даже излишним объемом ликвидности, однако для возобновления кредитования этого недостаточно, и банкиры предпочитают вкладывать средства в облигации внутреннего госзайма и депозитные сертификаты НБУ, а не выдавать новые кредиты бизнесу.

«Нам нужно развивать безналичные расчеты, стимулировать снижение серой экономики. Мы должны кредитовать, для этого мы и созданы. Но заемщики не должны, а могут получить кредит, если отвечают определенным условиям. Мы готовы кредитовать новые проекты, а не старые долги и обязательства», - пояснил Шпек.

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Он подчеркнул, что устойчивый экономический рост, помимо кредитов, требует инвестиций, для чего необходимо повышать инвестиционную привлекательность страны. Шпек напомнил, что банковское сообщество уже более полугода ждет принятия в парламенте ряда законов, в том числе законопроекты о защите прав кредиторов и о реструктуризации долгов бизнеса перед банками.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка Украины, уровень проблемных кредитов в балансах банков по итогам диагностики превысил 40% и продолжает расти до уровня выше 50% в связи с медленным восстановлением кредитования в банковской системе.

Банковская система Украины, по оценкам финансистов, на текущий момент обладает достаточным объемом доступной для кредитования ликвидности, однако банки не рискуют направлять средства на долгосрочное кредитование в силу ряда причин, включая низкий уровень инвестиционной привлекательности Украины, риски платежеспособности заемщиков, значительный объем проблемных кредитов и риски судебной системы.

Ранее Национальный банк сообщал, что ожидает возобновления кредитования не ранее середины лета 2016 года при условии принятия ряда законов по защите прав кредиторов, проведения судебной реформы и реформы работы правоохранительных органов с проблемными заемщиками.