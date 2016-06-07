Подарки, призы и авторское вознаграждение: Савченко показала декларацию о доходах

Об этом свидетельствует ее декларация о доходах и расходах, обнародованная на официальном сайте Рады.

Из этой суммы 201 818 грн "авторское вознаграждение и доходы от реализации имущественных прав интеллектуальной собственности", 205 007 грн - как "подарки, призы и выигрыши".

Мать и сестра Савченко задекларировали 34 736 гривень, из которых 15 128 гривень составила заработная плата.

Согласно декларации, народный депутат не владеет никаким недвижимым имуществом.

В собственности членов семьи есть земельный участок 1 500 кв. м, жилой дом на 53 квадрата и квартира 71,1 м2.

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Савченко также не имеет машины, в то же время в собственности членов семьи указано 2 машины – Skoda Fabia 2007 года выпуска и Lifan 320 2011 года.

В собственности нардепа указанные ценные бумаги номинальной стоимостью 75 гривен, в собственности семьи - ценные бумаги на 1 628 гривень.На содержание имущества в 2015 году семья Савченко потратила 10 тысяч гривен.