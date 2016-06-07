Глава ВТО предупредил о рисках выхода Великобритании из Евросоюза

Об этом заявил глава ВТО Роберту Азеведу, передает Би-би-си. Выход Великобритании из ЕС обернется для британских экспортеров в $8,2 млрд дополнительных таможенных расходов ежегодно, предупредил он во время своего визита в Лондон.

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В случае такого развития событий Британии придется договариваться отдельно с каждой страной, входящей в Евросоюз, а также с каждой из 58 стран, у которых заключены договоры о свободной торговле с Евросоюзом.

Около 60% британского экспорта поставляется за границу на преференциальных условиях, при этом 47% - это экспорт в страны ЕС, а 13% - товары, поставляющиеся в страны за пределами ЕС.

В декларации, которая была принята на саммите G7 в конце мая, говорилось, что выход Британии из ЕС представляет серьезную угрозу росту мировой экономики.

Министр финансов Британии Джордж Осборн в свою очередь заявлял, что в случае выхода из ЕС страна обеднеет, причем, по его словам, обеднеет навсегда. В докладе министерства финансов говорилось, что экономика Великобритании к 2030 году сократится на 6%, если страна покинет Евросоюз. По подсчетам министерства, доход каждой семьи в среднем уменьшится на 4,3 тыс. фунтов (более $6 тыс.) в год.

Однако сторонники выхода из ЕС, в том числе и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, считают, что никакого ухудшения в жизни британцев не предвидится. По их мнению, страна может заключить с ЕС такое же соглашение, как и Канада.