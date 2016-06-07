Украине рано или поздно придется повысить пенсионный возраст – Миклош

Украине рано или поздно придется согласиться с рекомендациями ключевого кредитора страны Международного валютного фонда и повысить возраст выхода на пенсию, чтобы избежать краха пенсионной системы из-за чрезмерного дефицита Пенсионного фонда.

Об этом в интервью УНИАН сказал сопредседатель Стратегической группы советников по продвижению реформ в Украине Иван Миклош.

"С технической точки зрения в плане повышения пенсионного возраста МВФ прав. Если Украина не поднимет возраст выхода на пенсию, то система обрушится", - сказал он.

В то же время, Миклош отметил, что не обязательно делать это прямо сейчас, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе на этот шаг пойти придется. Сейчас же правительство Украины не готово идти на подобные шаги и предлагает другие варианты реформирования солидарной пенсионной системы.

"Насколько я знаю, правительство предлагает провести другие реформы пенсионной системы вместо повышения пенсионного возраста. Например, отменить досрочный выход на пенсию для отдельных профессий", - сказал Миклош.

По его словам, это нормальный процесс переговоров, когда вместо одних шагов по реформированию предлагаются другие. "Вполне нормально, когда политики говорят, что не сделают это сейчас, поскольку в данный момент проводятся другие сложные изменения", - отметил Миклош.

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Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Андрей Рева в начале июня сообщил, что правительство не планирует повышать пенсионный возраст. В то же время, по мнению министра, рано или поздно пенсионный возраст в Украине повысить придется. Как отмечают в Минсоцполитики, сейчас рассматривается возможность повышения пенсионного возраста для тех украинцев, которые имеют небольшой стаж работы.

По словам министра финансов Александра Данилюка, проект меморандума с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом не содержит требований об обязательном повышении пенсионного возраста в Украине.

Ранее в Минсоцполитики также отмечали, что МВФ не требует обязательного повышения пенсионного возраста, однако настаивает на внедрении механизмов преодоления дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на данный момент составляет более 80 миллиардов гривень и покрывается за счет государственного бюджета. Всего же из госбюджета в Пенсионный фонд в текущем году перенаправят около 145 миллиардов гривень, чтобы покрыть дефицит, а также обеспечить выплаты льготных пенсий и надбавок.