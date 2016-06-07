Золотовалютные резервы Украины в мае выросли до $13,5 миллиарда

Международные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 июня 2016 года составили 13,536 миллиарда долларов США в эквиваленте, что на 2,2%, или на 295 миллионов долларов, больше показателя на 1 мая.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, после сокращения в марте объем резервов растет второй месяц подряд и текущий объем резервов превысил уровень начала 2016 года.

Согласно приведенным данным, рост резервов в мае произошел прежде всего благодаря покупке Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке, в результате чего чистая покупка валюты составила 332,7 миллиона долларов, при этом аукционы по продаже валюты регулятор в мае не проводил.

Также росту резервов способствовали поступления в пользу правительства в сумме 271,1 миллиона долларов США.

Одновременно в мае правительство провело платежи по погашению и обслуживанию валютного долга на 176,8 миллиона долларов США, в том числе 124,8 миллиона долларов - по государственным ценным бумагам.

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Также в мае правительство и Нацбанк выплатили в пользу Международного валютного фонда 52,3 миллиона долларов США.

Нацбанк отметил, что по результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и НБУ.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2016 года, по предварительным данным, составили 13,241 миллиарда долларов, что на 519,5 миллиона долларов, или на 4,1%, больше показателя на 1 апреля на уровне 12,722 миллиарда долларов.

По прогнозам НБУ, объем международных резервов Украины к концу года составит 18,7 миллиарда долларов, при этом ключевым условием их роста является возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 миллиарда долларов, – до 13,3 миллиарда долларов.