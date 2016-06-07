Вкладчикам банка "Хрещатик" возобновят выплаты с 9 июня

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 9 июня возобновит выплаты вкладчикам ликвидируемого банка "Хрещатик", сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, для получения средств вкладчики банка «Хрещатик» с 9 июня по 21 июля 2016 года включительно могут обращаться в учреждения банков-агентов фонда: "Ощадбанк", ПУМБ, банк "Пивденный" и "УкрСиббанк".

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 6 июня на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" начал ликвидацию финансового учреждения.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк "Хрещатик" 5 апреля на основании решения Национального банка о признании данного финансового учреждения неплатежеспособным. Фонд предварительно оценивал объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка "Хрещатик" в 2,8 миллиарда гривень.

Банк "Хрещатик" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.