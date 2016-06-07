Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,96 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2496,1680 (7 июня – 2498,5658)

100 EUR – 2832,6514 (7 июня – 2835,6223)

10 RUR – 3,8280 (7 июня – 3,7978)

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Как сообщал УНИАН, 7 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,94/24,97 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3260/28,3580 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3840 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,9617 гривни/доллар, к этому часу заключено 458 сделок на сумму 380,48 миллиона долларов.