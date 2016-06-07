Международные резервы России за май "похудели" более чем на $4 миллиарда

Международные резервы России уменьшились за прошлый месяц на 0,9%, или на 3,8 миллиарда долларов, - с 391,521 миллиарда долларов на 1 мая до 387,716 миллиарда долларов на 1 июня 2016 года.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на данные Центробанка РФ.

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"За 2015 год международные резервы "похудели" на 4,4% - с 385,460 миллиарда долларов на 1 января 2015 года до 368,399 миллиарда долларов на 1 января 2016 года", - говорится в сообщении.

Международные резервы РФ состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Исторический минимум по резервам российского ЦБ был зафиксирован 2 апреля 1999 года (10,7 миллиарда долларов), абсолютный максимум был достигнут 8 августа 2008 года (598,1 миллиарда долларов).