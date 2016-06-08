Всемирный банк обновил прогнозы для мировой экономики

В обоих случая прогнозы экспертов оказались ниже апрельских, передает РБК.

Согласно обновленному прогнозу, китайская экономика вырастет в 2016 году на 6,7%, что на 0,2% ниже прошлогоднего показателя. Что же касается Бразилии, то ее также ожидает продолжение рецессии.

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При этом, оценивая ситуацию в Европе и в Центральной Азии в целом, эксперты Всемирного банка отметили, что страны региона приспособились к низким ценам на нефть, металлы и сельскохозяйственную продукцию. Ожидается рост их экономики (за исключением России) на 2,9%. При этом, на прогноз негативно влияют увеличение агрессии на востоке Украины, на Кавказе, а также терракты в Турции.

Что касается ВВП России, то по мнению экспертов ВБ, в 2016 году он снизится на 1,2%, в 2017 году вырастет на 1,4%, а в 2018 – на 1,8%. Во всех трех показателях ВБ изменил свой прогноз в сторону повышения, указав при этом на влияние геополитических рисков, связанных с ситуацией в Украине.

По темпам роста мировой экономики прогноз на текущий год снижен до 2,4 процента против 2,9 процента, называвшихся в январе. При этом представитель ВБ отметил, что мировая экономика не находится в состояни рецессии.