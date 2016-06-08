Украина преодолевает рецессию: Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины на 1%

Один из ключевых кредиторов Украины - Всемирный банк - прогнозирует рост экономики нашей страны в текущем году на уровне 1% с последующим ростом до 2-3% в 2017 и 2018 годах.

Об этом говорится в экономическом отчете банка "Глобальный прогноз роста 2016", опубликованном на сайте организации.

По расчетам банка, общий экономический рост региона Восточной Европы в текущем году составит порядка 1,2% на фоне восстановления украинской экономики. При этом преодоление геополитического напряжения в отношениях между Россией и Украиной, а также Россией и Турцией обусловят дальнейший рост экономик региона в среднем на 2,6% в 2017-2018 годах.

"Ключевые риски для региона в целом - геополитическая напряженность, давление низких цен на нефть, сложности доступа на рынок заемного капитала, политическая поляризация, - говорится в отчете Всемирного банка. - При этом основной риск для экспортеров - сохраняющиеся низкие цены на основные экспортные товары".

По мнению аналитиков Всемирного банка, их прогнозы касательно Украины подтверждают показатели первого квартала текущего года. "Данные экономического развития показывают, что Украина преодолевает рецессию. Сдерживание инфляции и укрепление валютного курса позволили Национальному банку уже в мае снизить учетную ставку до 18%. При этом западная часть Украины, не затронутая боевыми действиями, демонстрирует признаки восстановления, - уверены во Всемирном банке. - В то же время, очевидно, что показатели импорта и экспорта все еще слабые и не достигли даже половины уровня 2012 года. Очень ограничены возможности кредитования, как внутри страны, так и привлечения средств за рубежом".

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В этой связи, как подчеркивается в отчете банка, весьма показательным будет продвижение властей в сфере реформ, преодоления коррупции, выполнения программы с МВФ, грамотной долговой политики, а также усиления деловых контактов с ЕС.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%. Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%. В то же время рост ВВП в 2017 году будет значительнее. В частности, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на уровне не менее 4%.

В свою очередь глава Стратегической группы советников по вопросам реформ при Кабинете министров Иван Миклош уверен, что Украина в случае внедрения реформ сможет уже через год-два добиться постоянного и устойчивого экономического роста на уровне порядка 6-7% в год.