Китай разрешил Visa и MasterCard выйти на свой рынок, оцененный в $8,4 триллиона

Китай разрешил международным платежным системам доступ на рынок страны, который на сегодня оценивается в 55 трлн юаней ($8,4 трлн), передает Reuters со ссылкой на Комиссию по регулированию банковской деятельности и Центробанк Китая.

Это означает, что Visa и MasterCard - две самые мощные платежные системы мира - получат доступ к рынку Китая, который, по прогнозам, станет крупнейшим к 2020 году. Компании лоббировали это решение КНР более десяти лет.

Читайте такжеGoldman Sachs: долговая нагрузка в Китае значительно превышает официальные показателиПо данным Народного банка Китая, сделки по банковским картам достигли в 2015 году 55 трлн юаней, что составляет 48% от общего объема потребления. Сейчас на рынке КНР доминирует управляемая государством China UnionPay Co Ltd.

Иностранная компания должна открыть в Китае дочернюю компанию с капиталом не менее 1 млрд юаней (около $152,2 млн), карты иностранных банков также должны соответствовать национальным стандартам безопасности и кибер-безопасности Китая.