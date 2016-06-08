Насиров рассказал, как можно вывести зарплаты из тени

Средние сборы единого социального взноса после снижения ставки налога в 2 раза снизились на 27%.

Об этом в ходе интервью на 24 канале заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

"Если взять средние сборы ЕСВ в октябре-ноябре прошлого года, то они были на уровне 15 миллиардов гривень, сейчас они на уровне 10,5-11 миллиардов гривень. То есть, пропорционально с уменьшением ставки собирается больше, но это абсолютно меньшая сумма", - сказал Насиров.

Глава ГФС отметил, что из-за этого Пенсионный фонд получает примерно на 4 миллиарда гривень меньше ежемесячно.

"Мы продолжаем работать над детенизацией заработных плат, но в это время нам вместе с правительством и Министерством финансов надо решать, какими источниками покрывать дефицит Пенсионного фонда", - отметил Насиров.

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Глава ГФС отметил, что в Украине официально получают зарплату всего лишь около 10,5 миллионов человек, из них 4 миллиона получают минимальную, а в соседней Польше с меньшим населением официальную зарплату поучает около 20 миллионов человек.

"И мое мнение, что нам, как государству, если не с первого раза, то за несколько шагов нужно прийти к тому, чтобы минимальная получаемая зарплата в стране стремилась как минимум к 5 тысяч гривень. Если у нас будет установлена такая минимальная - это будет не сегодня, не завтра, это будет реалистично делать в следующем году - то, когда у нас будет установлена такая заработная плата, у нас будет кумулятивный эффект детенизации", - сказал Насиров.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми установила унифицированную ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22%, тогда как ранее ставка указанного налога могла достигать 41%. С начала года ставка налога на доходы физических лиц была увеличена на 3 п.п., до 18%.