Вкладчикам банка "Хрещатик" выплатят более 2 миллиардов гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе ликвидации банка "Хрещатик" выплатит вкладчикам финучреждения более 2 миллиардов гривень, говорится в сообщении на сайте фонда.

"Общая сумма гарантированного возмещения вкладчикам банка "Хрещатик" составляет 2,79 миллиарда гривень. При этом, более 0,75 миллиарда гривень уже были выплачены еще во время действия временной администрации", - говорится в сообщении.

Фонд напоминает, что выплаты по общим реестрам вкладчиков ликвидируемого банка "Хрещатик" начнутся 9 июня. И просит вкладчиков банка "Хрещатик" не создавать лишнего ажиотажа в первые дни выплат в отделениях банков-агентов.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 6 июня на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" начал ликвидацию финансового учреждения.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк "Хрещатик" 5 апреля на основании решения Национального банка о признании данного финансового учреждения неплатежеспособным. Фонд предварительно оценивал объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка "Хрещатик" в 2,8 миллиарда гривень.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.