Гривня продолжает расти – уже 24,96 за доллар
13:23, 08 июня 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3400/28,3800 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 24,9430 грн/долл. / Фото УНИАН
В среду, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,93/24,96 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3400/28,3800 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3850/0,3860 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 24,9430 грн/долл., к этому часу заключено 53 сделки на сумму 22,32 млн долл.
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