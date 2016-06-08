Гривня продолжает расти – уже 24,96 за доллар

В среду, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,93/24,96 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3400/28,3800 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3850/0,3860 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 24,9430 грн/долл., к этому часу заключено 53 сделки на сумму 22,32 млн долл.