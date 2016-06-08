Кабмин отложил рассмотрение Бюджетной резолюции-2017

Кабинет министров Украины отложил обсуждение и утверждение Бюджетной резолюции на 2017 года, поскольку документ требует дополнительной проработки с народными депутатами, а также членами правительственного комитета.

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Соответствующее решение было принято в среду в ходе заседания правительства по предложению министра финансов Украины Александра Данилюка.

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал предложение Данилюка. «Есть некоторые вопросы. Было бы хорошо, когда вы будете рассматривать (резолюцию - УНИАН) на комитете (правительственном комитете - УНИАН), чтобы вместе с депутатами выйти на общую позицию», - сказал Гройсман.

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Он также обратил внимание, что заседание правительственного комитета состоится ориентировочно в четверг, 9 июня, в 9.30.

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Данилюк анонсировал представление Бюджетной резолюции на 2017 год, запланированное на 8 июня. Кроме того, пункт о Бюджетной резолюции был внесен в повестку дня работы правительства на 8 июня.

Бюджетная резолюция является документом, содержащим основные расчетные макропоказатели развития экономики страны на бюджетный год, а также основные направления расходования средств, закладываемых в проект бюджета на определенный бюджетный год.