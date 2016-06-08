В России уверены, что рубль больше не зависит от нефти

Курс рубля больше не находится в прямой зависимости от цены на нефть, на него оказывают влияние другие факторы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.

"Вы видите, сейчас нет такой жесткой прямой зависимости нефти и курса", - заявил он.

Силуанов добавил, что на рубль сейчас "много что влияет". "Влияют, в том числе, и решения Федерального резерва, который, как ожидается, повысит ставки", - сказал он.

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Цена на нефть марки Brent за последний месяц выросла почти на 8 долларов за баррель, или более чем на 17 процентов. Рубль укрепился к доллару на 2,6 процента.

Аналитики Промсвязьбанка 7 июня предсказали, что на фоне роста нефтяных котировок курс доллара может закрепиться ниже уровня 65 рублей. Представители кредитной организации считают, что цены на нефть сейчас поддерживает ожидание того, что ФРС не поднимет базовую ставку.

30 мая председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что переход к плавающему курсу рубля помог стабилизировать российскую экономику.