Фонд гарантирования оценил ликвидируемый "Дельта Банк" в 29 миллиардов гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сформировал ликвидационную массу «Дельта Банка» оценочной стоимостью по состоянию на 1 января 2016 года более 29,04 млрд грн.

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При этом, согласно сообщению на сайте Фонда гарантирования вкладов, балансовая стоимость ликвидационной массы, без учета резервов и переоценки, составила 85,55 млрд грн.

Фонд отмечает, что отчеты о рыночной оценке имущества были составлены 13 сертифицированными компаниями, субъектами оценочной деятельности. В частности, кредиты, предоставленные физическим лицам, были оценены в 11,3 млрд грн при их балансовой стоимости 29,54 млрд грн, кредиты, предоставленные юрлицам, были оценены в 9,94 млрд грн при балансовой стоимости свыше 37,83 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе работы временной администрации и ликвидации неплатежеспособного "Дельта Банка" признал ничтожными 175 сделок, заключенных банками на 22,292 млрд грн.

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Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего за всю историю банковской системы Украины финучреждения, попавшего в управление фонда, – «Дельта Банка». Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией «Дельта Банка», отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.

Ничтожная сделка - не отвечающая обязательным требованиям закона, являющаяся недействительной с момента заключения, независимо от признания её таковой судом.