Кабмин ввел обязательную фото- и видеофиксацию таможенных процедур на границе

Кабинет министров Украины ввел обязательную процедуру фото- и видеофиксации прохождения таможенных формальностей на государственной границе Украины.

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Соответствующее решение подготовило Министерство финансов Украины по распоряжению премьер-министра Владимир Гройсмана.

Представляя это решение, Гройсман подчеркнул, что основная цель нововведения – исключить случаи, когда таможенник досматривает груз единолично и единолично принимает решение о контрабандных рисках прохождения груза через границу.

«Вот уже сейчас, по оперативной статистике, мне докладывают, что сотни фур стоят на границе, думают, что мы передумаем бороться с контрабандой. Так вот, мы не изменим своего мнения. Нечего стоять на границе, завозите «вбелую» свои товары. Мы будем проводить реформы таможни, устанавливать сканеры, будем вводить «единое окно», будем делать все, чтобы система заработала по-новому», – сказал Гройсман.

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Позднее министр финансов Украины Александр Данилюк пояснил, что фото- и видеосъемка осмотра груза будут содержать комментарии действий таможенников, а также охватывать всю процедуру досмотра грузов: от начала процедуры до ее завершения, а именно – заполнения деклараций. Кроме того, фото- и видеоматериалы будут храниться и при необходимости анализироваться.

«Решение вступает в силу с 1 июля, и это будет дополнительный элемент контроля», – сказал Данилюк.

Также Кабмин принял решение о формировании межведомственных мобильных групп по противодействию контрабанде и нарушениям законодательства.