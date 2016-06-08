НБУ в прошлом году провел 166 проверок банков

Как сообщается в годовом отчете регулятора, обнародованном на его сайте, в том числе НБУ провел 59 плановых проверок и 59 внеплановых, а также 21 проверку в рамках диагностического обследования банков и 57 проверок состояния объектов залога (недвижимости) по выданным банкам кредитам.

В отчете отмечается, что по результатам проведенных проверок регулятор дал банкам рекомендации по доформированию резервов по активным операциям - на 37,3 миллиарда гривень, об увеличении капитала - на 12,7 миллиарда гривень, о замене обеспечения по кредитам НБУ - на 64,9 миллиона гривень.

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Кроме того, регулятор применял к банкам меры воздействия, в том числе принял 262 решения о штрафах в отношении 50 банков, 82 письменных предупреждения - к 49 банкам, 9 постановлений о штрафах в отношении должностных лиц 4 банков, 7 письменных соглашений с банками и 4 решения по 4 банкам об ограничении или приостановке отдельных операций.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, с учетом неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила 77,935 миллиарда гривень убытка, в том числе платежеспособные банки получили 71,891 миллиарда гривень убытка, неплатежеспособные – 6,044 миллиарда гривень убытка.

По состоянию на начало года в Украине насчитывалось 117 работающих банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности.