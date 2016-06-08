"Таможенная" сотня от Гройсмана: для борьбы с контрабандой создадут мобильные группы

Кабинет министров Украины в рамках усовершенствования работы Таможенной службы утвердил ранее озвученное решение о создании нескольких специальных межведомственных мобильных групп, задачей которых станет борьба с контрабандой на государственной границе.

Читайте такжеКабмин ввел обязательную фото- и видеофиксацию таможенных процедур на границе

Соответствующее решение было разработано Министерством финансов Украины по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Представляя это решение, Гройсман сказал: «Это будет «таможенная» сотня. Мы это решение прорабатывали не один день. Речь идет о мобильных группах, которые будут координироваться из центра и будут препятствовать контрабанде, таможенным нарушениям».

Гройсман отметил, что в такие мобильные группы войдут сотрудники Государственной фискальной службы, пограничники и полицейские.

Читайте такжеРеформа таможни выведет из тени "многомиллиардные обороты" - Гройсман

«Это системные шаги, которые будут иметь положительный эффект», - сказал премьер-министр.

Позднее министр финансов Украины Александр Данилюк пояснил, что общее количество мобильных групп составит порядка 20, и для координации их работы будет создан специальный межведомственный центр, подчиняющийся Кабинету министров и Министерству финансов.

«Руководитель центра будет назначаться Кабинетом министров по представлению министра финансов. И подчиняться этот руководитель будет также министру финансов», - пояснил Данилюк, но уточнил, что пока не располагает возможными кандидатурами на эту должность.

Основой работы мобильных групп станут отчеты специальной аналитической группы межведомственного центра. В ее состав войдут 6 человек. Работа аналитического центра и мобильных групп будет круглосуточной.

«Это принципиальные решения для правительства и министерства финансов. Они на практике показывают, что реформа (таможни - УНИАН) реализуется. Цель мобильных групп - предотвращение контрабанды и реакция на действия органов власти, в случае нарушения ими закона», - сказал министр.

Как ожидается, мобильные группы приступят к работе в круглосуточном режиме в августе, когда будет сформирован кадровый состав собственно групп и межведомственного центра управления ими.

Как сообщал УНИАН, в начале мая текущего года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в ближайшее время будет создано межведомственное подразделение по контролю за работой таможенников, получившее название «таможенная сотня». Гройсман отмечал, что мобильные группы будут оснащены всеми техническими средствами для противодействия контрабанде и нарушениям законодательства.