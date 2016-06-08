Кабмин снял ограничения на размер зарплат чиновников

Кабинет министров Украины снял ограничения на размер заработных плат чиновников и смягчил ограничения затрат на содержание государственных учреждений.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

«Проект постановления снимает ограничения на размер заработных плат, приобретение мебели и бытового оборудования, проведение текущих ремонтов, покупку автотранспорта, кроме легковых автомобилей, согласование отпусков. Снятие этих ограничений позволит государственным учреждениям в рамках средств, предусмотренных на их содержание, улучшить материально-техническое обеспечение и мотивировать работников повышать эффективность работы», - прокомментировал постановление министр финансов Александр Данилюк.

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По словам министра, постановление не требует дополнительных затрат, поскольку оно лишь либерализирует действующие ограничения, а затраты будут возможны только в рамках средств, предусмотренных бюджетом на содержание госучреждений.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 1 марта 2014 года принял постановление, ограничивающее затраты на содержание госучреждений и максимальный размер заработный платы в органах исполнительной власти и госпредприятий на уровне до 15 минимальных заработных плат.

По данным Минэкономразвития, Европейский Союз может запустить фонд доплаты украинским государственным служащим в 2017 году.