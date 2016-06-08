Гройсман рассказал об успехах децентрализации

Рост доходов местных бюджетов в Украине в январе-мае 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17 млрд грн, до 54 млрд грн, благодаря финансовой децентрализации.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"За пять месяцев этого года в общий фонд местных бюджетов поступило почти 54 млрд грн. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, на почти 17 млрд грн. Фактически у нас прирост составляет около 50%”, - сказал он.

По словам премьера, дополнительные средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, на образование, здравоохранение и культуру.

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Как сообщал УНИАН, в ранее экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что доходы местных бюджетов в 2016 году вырастут на 46 млрд грн.

Украина с 2014 года проводит реформу бюджетной децентрализации, передавая на места управленческие и финансовые полномочия. Заявленные преобразования должны принести регионам в общей сложности порядка 40 млрд грн дополнительных доходов в год. В то же время, на центральном уровне остается возможность предоставления финансовой помощи регионам, в том числе благодаря Фонду регионального развития. Бюджет этого фонда в 2015 году составлял 3,5 млрд грн. Однако по итогам 2015 года более 520 млн грн из этого фонда не были использованы в связи с отсутствием качественных инвестиционных проектов в регионах, которые бы прошли проверку межведомственной комиссии на соответствие требованиям законодательства.