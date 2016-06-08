Проект бюджетной резолюции-2017: рост ВВП на 3%, инфляция 8,1%, курс гривни 27,2 за доллар

Министерство финансов Украины при формировании Бюджетной резолюции на 2017 года заложил рост экономики Украины в 2017 году на уровне 3% при инфляции 8,1% и курсе гривни на уровне 27,2 грн за доллар.

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Об этом сообщил министр финансов Украины, представив проект Бюджетной резолюции, обсуждение которой должно состояться на текущей неделе в правительственном комитете.

«Рост ВВП - 103 (процента к текущему году), инфляция - 8,1%, курс гривни 27,2 (грн за доллар - УНИАН)», - сказал министр.

Вместе с тем, он подчеркнул, что финальная редакция Бюджетной резолюции будет представлена сразу же, как только ее утвердит правительственный комитет, а затем правительство на заседании, запланированном на следующую неделю.

«Думаю, на следующей неделе Резолюция будет подана в Кабмин, а потом в парламент», - сказал Данилюк.

Вместе с тем, Данилюк подчеркнул, что подготовленная резолюция не отвечает принципам трехлетнего бюджетного планирования, на которое Минфин планирует переходить. «В дальнейшем я буду настаивать на том, чтобы весь бюджетный процесс строился по-новому», - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июня, Кабмин планировал рассмотреть и утвердить Бюджетную декларацию на 2017 год, однако отложил рассмотрение в связи с необходимостью согласовать документ с парламентариями и членами правительственного комитета по экономической политике.

Ключевые кредиторы страны - Международный валютный фонд, а также Всемирный банк прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 2-3%.