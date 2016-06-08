Данилюк не смог назвать размер третьего транша МВФ для Украины: Ждем решение
По словам министра финансов, размер третьего кредитного транша от МВФ для Украины по программе EFF определит Совет директоров Фонда.
Размер третьего кредитного транша от ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда для Украины по программе расширенного финансирования EFF определит Совет директоров Фонда после согласования и подписания Меморандума по пересмотру программы. Об этом в ходе брифинга в правительстве сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.
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«Любой размер транша - это решение Совета директоров. Так было всегда. Мы сейчас вообще это не обсуждаем (размер транша - УНИАН) и финализируем меморандум. Мы ждем решение МВФ», - сказал Данилюк.
Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года. На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.
В то же время, президент Украины Петр Порошенко отмечал, что документ должен быть подписан в ближайшее время, а заседание Совет директоров МВФ по Украине должно пройти, как и планировалось ранее, в июле.
При этом в СМИ появилась информация, что размер третьего транша может быть уменьшен в два раза с ранее планируемых 1,7 млрд долл. Однако официально она так и не была подтверждена.