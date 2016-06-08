Данилюк не смог назвать размер третьего транша МВФ для Украины: Ждем решение

Размер третьего кредитного транша от ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда для Украины по программе расширенного финансирования EFF определит Совет директоров Фонда после согласования и подписания Меморандума по пересмотру программы. Об этом в ходе брифинга в правительстве сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

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«Любой размер транша - это решение Совета директоров. Так было всегда. Мы сейчас вообще это не обсуждаем (размер транша - УНИАН) и финализируем меморандум. Мы ждем решение МВФ», - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года. На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.

В то же время, президент Украины Петр Порошенко отмечал, что документ должен быть подписан в ближайшее время, а заседание Совет директоров МВФ по Украине должно пройти, как и планировалось ранее, в июле.

При этом в СМИ появилась информация, что размер третьего транша может быть уменьшен в два раза с ранее планируемых 1,7 млрд долл. Однако официально она так и не была подтверждена.