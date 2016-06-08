Рост цен в Украине замедлился до 7,5%

Инфляция в Украине в мае по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем 2016 года, замедлилась до 0,1% с 3,5%, зафиксированных в апреле к марту.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к маю 2015 года, инфляция в мае 2016 года замедлилась до 7,5% с 9,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-мае, потребительские цены в Украине выросли на 5,2%.

Согласно приведенным данным, в мае по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали топливо и масла – на 5,8%, яйца – на 5,1%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 3,3%.

В годовом выражении больше всего выросли цены на горячую воду и отопление – на 65,4%, электроэнергию – на 56,4%, водоснабжение – на 28,6%.

Наибольшее снижение цен в мае к апрелю зафиксировано на овощи – 5,8%, природный газ – 4,3%, молоко – 2,2%.

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В годовом выражении наибольшее снижение цен зафиксировано на яйца – 18,8%, фрукты – 16,1%, овощи – 13,3%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 3,5% с 1%, зафиксированного в марте к февралю. В годовом выражении, к апрелю 2015 года, инфляция в апреле 2016 года замедлилась до 9,8% с 20,9%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, в январе-апреле, потребительские цены в Украине выросли на 5,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 грн за доллар.