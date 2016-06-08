НБУ разрешил банкам с 15 июня изменять валютные курсы в течение дня

Национальный банк Украины разрешил банкам с 15 июня изменять курсы купли/продажи валюты в течение операционного (рабочего) дня.

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Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины №341, вступающем в действие с 15 июня, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Банк, финансовое учреждение вправе изменять значение курса покупки и продажи в течение операционного (рабочего) дня с обязательным оформлением каждого измененного значения соответствующим приказом (распоряжением), в котором указывается время (час, минута) изменения курсов», - говорится в документе.

Согласно постановлению, регулятор также разрешил банкам устанавливать различные курсы в подразделениях банка по разным адресам, чтобы финучреждения могли лучше реагировать на региональные особенности валютного рынка.

Также НБУ разрешил при осуществлении наличных операций по конвертации одной иностранной валюты в другую использовать собственный коммерческий курс банка, а не официальный курс НБУ.

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Кроме того, регулятор расширил перечень валют, которые банки и финучреждения смогут конвертировать, и теперь возможна конвертация наличной валюты не только первой, но и второй группы классификатора НБУ.

Также НБУ упростил документооборот по валютообменным операциям, разрешив проводить копирование паспортных данных клиентов и их хранение в документах дня только при сумме покупки свыше эквивалента 150 тыс. грн, чтобы снизить расходы банков и финучреждений на проведение валютообменных операций и ускорить их проведение для клиентов.

По оценкам НБУ, этот комплекс мер должен создать основу для детенизации наличного валютного рынка.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течении 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, достигнутый в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.

Сегодня, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,94/24,96 грн/долл.

По оценкам ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз», существование сбора провоцирует рост теневого валютного рынка, объем которого уже достиг 50%, что создает дополнительное девальвационное давление на гривню и усложняет механизм функционирования официального валютного рынка в стране.