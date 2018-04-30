Когда "черная сотня" Гройсмана даст бой контрабанде

Практически месяц понадобился правительству, чтобы реализовать идею премьер-министра Владимира Гройсмана – создать «черную сотню», межведомственную группу, которая должна взять под полный контроль таможенные органы и пресечь нескончаемые контрабандные потоки.

Кабмин 8 июня единогласно одобрил соответствующее постановление. Согласно документу, в Украине будет создано 20 мобильных групп в составе 4-5 человек.

В «черносотенную группу» своих представителей должны направить таможня, налоговая милиция, пограничная служба, а также Национальная полиция. Координировать и контролировать «черную сотню» будет Межведомственный целевой центр, который расположится в здании Государственной фискальной службы.

Стали известны и принципы работы «черной сотни». Действовать она будет как группа быстрого реагирования – неожиданно появляться для проверки грузов и также неожиданно исчезать. В первую очередь проверять будут излюбленные контрабандистами тропинки. Вторая миссия «сотни» - присматривать за таможенниками, насколько те чтят украинские законы. Именно поэтому в правительственном постановлении сказано, что ГФС, пограничная служба и Мининфраструкты должны обеспечить беспрепятственный доступ «черносотенцев» во все зоны таможенного контроля.

После кабминовского одобрения осталось лишь ждать, как быстро будут созданы мобильные группы. Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров накануне в разговоре с журналистами заявил, что после принятия решения правительством понадобится еще две недели и «черная сотня» готова будет дать первый бой контрабандистам и таможенным коррупционерам.

Как готовилась «сотня»

Первый вопрос, который уже решен для полноценного запуска «черной сотни», – как и на чем она будут передвигаться.

«Первый вопрос - на чем эти мобильные группы будут ездить? Очень практический вопрос. На машинах. Где взять машины? Сначала решили, что каждое ведомство - ГФС, пограничники и полиция выделят по 7-8 машин», - объясняет проблему Насиров. Но потом все решилось само собой. Оказывается, что одной из функций «черносотенцев» будет проверка грузов непосредственно на трассе, после прохождения ими контроля. А останавливать автомобили на дорогах кроме сотрудников Нацполиции никакие другие ведомства не уполномочены. Поэтому и решили – транспорт для передвижения «черной сотни» предоставит Нацполиция.

Второй не менее важный вопрос - координация «сотни». Откуда будет вестись оперативное управление межведомственными группами и каким образом будет выбираться маршрут «черносотенцов»? По словам Насирова, после проведенных консультаций решили – руководить, координировать и контролировать «черную сотню» будут из Киева. «Пока мы делаем 20 мобильных групп. Где они работают, это вопрос управления из центра: надо - едут на Закарпатье, надо - едут в Сумы, Ривно, или на Волынь», - уточнил глава ГФС.

Судя по всему, решился вопрос и с финансированием мобильных групп. Были найдены деньги как на закупку современных средств связи, так и на достойную оплату труда.

Руководитель «черной сотни» будет получать 50 тыс. грн, старший мобильной группы – 40 тыс. грн, а рядовой – 30 тыс. Надо полагать, что кураторы «черносотенцов» считают, что именно такая зарплата даст возможность привлечь лучших сотрудников и нивелировать коррупционные риски.

Глава ГФС Насиров также заявил, что «черная сотня» будет строго придерживаться законодательства, каждый «черносотенец» будет выполнять лишь те действия, которые разрешены ему законом. «То есть, таможенник, который есть в группе, может осуществить все необходимые таможенные действия, полицейский сможет остановить машину», - пояснил Насиров.

Зачастую группы будут останавливать машины с грузами на основании оперативной информации, поэтому Насиров не исключил, что могут быть накладки.

«Если информация не подтверждается, то сотрудники просят прощения и отпускают машину»», - уточнил он.

Но как бы там ни было, глава ГФС уверен - «черная сотня» не создаст дополнительного давления на бизнес. Групп будет создано 20, а на таможнях ежедневно оформляется 6-7 тысяч деклараций.

Коррупцию не искоренить?

Следует напомнить, что идею создания «черных сотен» премьер-министр озвучил после неоднократных и громких скандалов, связанных с контрабандой товаров и коррупцией на таможни. К тому же Гройсман уверен, что в тени сейчас находятся, как минимум, 20 процентов всех платежей, осуществляемых на таможне, а потери государственного бюджета составляют примерно 50 миллиардов гривен.

Но бизнес не столь оптимистично воспринял решение правительства создать «черную сотню» и предполагает, что ее появление на дорогах, как минимум, ничего хорошего ему не сулит. Даже больше – обернется для честных налогоплательщиков новыми поборами.

Предприниматели прекрасно знают, что Гройсман далеко не первый премьер-министр, декларирующий необходимость наведения порядка на границах страны. Его предшественник Арсений Яценюк тоже пытался реформировать и Фискальную службу, и таможню. В предыдущем Кабинете министров вынашивали идею привлечения международных консультантов и передачи некоторых таможен под их контроль. Тем не менее, экс-премьер был вынужден констатировать провал своей инициативы – коррупционные схемы с таможен так никуда и не делись.

Предприниматели еженедельно жалуются на действия Фискальной службы, а присутствие нового подразделения и дополнительный так называемый человеческий фактор, по их мнению, только усугубит ситуацию.

Согласен с этим и бывший глава таможни Анатолий Макаренко, который считает, что новое подразделение будет заниматься вымогательством.

«Черная сотня» - это полуфабрикат, который будет создавать проблемы для бизнеса и заниматься вымогательством средств, а для прозрачного бизнеса - создавать проблемы. Мы это уже проходили десятки раз», - подчеркнул Макаренко.

Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина также раскритиковала идею создания «черных сотен». По ее словам, в Украине уже есть подобные службы, которые могут выполнять данную работу.

Южанина считает, что большинство функций фискальной службы должны выполняться бесконтактно с плательщиками налогов, это - главный принцип сокращения коррупционной составляющей их деятельности.

«Если мы говорим о реформировании контролирующего органа, то необходимо пересмотреть его функции. Я вижу это так, что 50% функций должны быть связаны с работой с информационными базами, бесконтактная работа с плательщиками налогов, контроль без контактов, без проверок», - сказала она.

Некоторые эксперты полагают, что в первое время наличие таких оперативных групп может значительно снизить поток контрабанды и коррупцию на таможне. «Черносотенцы» будут обеспечивать дополнительный контроль, так как местные органы в большинстве случаев причастны к коррупционным схемам, а в группы будут привлекаться люди из других регионов. Кроме того, опыт создания оперативных групп в европейских странах, в частности в Польше, показал их эффективность.

Впрочем, Кабмин 8 июня запомнился не только созданием «черной сотни». Еще одно правительственное решение – обязательная процедура фото- и видеофиксации прохождения таможенных формальностей. Основная цель нововведения – исключить случаи, когда таможенник досматривает груз и лично сам принимает решение о контрабандных рисках прохождения груза через границу.

Ксения Обуховская (УНИАН)