Нацбанк ослабил ограничения: в 2 раза увеличил лимиты на покупку и выдачу валюты

Национальный банк Украины отменил лимит выдачи наличности в национальной валюте через кассы и банкоматы, ранее установленный на уровне 500 тыс. грн, и повысил лимит по выдаче наличности в иностранной валюте и банковских металлах в 2 раза - до эквивалента 100 тыс. грн на одного клиента в сутки.

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Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины №342, имеющемся в распоряжении УНИАН, которое вступает в силу с 9 июня и будет действовать до 14 сентября включительно.

«Уполномоченные банки обязаны ограничить выдачу (получение) наличных средств в иностранной валюте или банковских металлах с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в пределах до 100 000 гривен в сутки на одного клиента в эквиваленте по официальному курсу Национального банка Украины», - говорится в документе.

Как отмечается в постановлении, указанное требование распространяется на выдачу (получение) наличных средств как в пределах Украины, так и за ее пределами независимо от количества счетов клиента в одном банке.

При этом, пункт об ограничении выдачи гривневой наличности, ранее установленном на уровне 500 тыс. грн на одного клиента в сутки, в постановлении отсутствует.

Также НБУ с 9 июня повысил лимит покупки наличной валюты физическими лицами, ранее установленный на уровне эквивалента 6 тыс. грн в день на одного клиента, в 2 раза - до эквивалента 12 тыс. грн в день.

«Позволить осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты или банковских металлов одному лицу в один операционный (рабочий) день в сумме, не превышающей в эквиваленте 12 000 гривен в пределах одного банковского учреждения», - говорится в документе.

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Также регулятор снизил норму обязательной продажи экспортерами поступлений в иностранной валюте на межбанковском валютном рынке Украины до 65% с 75%, предусмотренных в настоящее время.

«Поступления в иностранной валюте, указанные в абзаце первом настоящего пункта, подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины, в том числе непосредственно Национальному банку Украины, в размере 65%», - говорится в документе.

Как отмечается в постановлении, остальные поступления в иностранной валюте остаются в распоряжении резидентов и нерезидентов и используется ими в соответствии с правилами валютного регулирования.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течении 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, достигнутый в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.

Сегодня, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,94/24,96 грн/долл.