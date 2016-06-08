Нацбанк смягчил запрет на выплату дивидендов иностранным инвесторам

Национальный банк Украины разрешил с 13 июня 2016 года репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 годы, установив ограничение на перечисление таких дивидендов за рубеж на одно лицо в месяц в пределах большего из значений – эквивалента 1 млн долл. США или 10% общего объема дивидендов к выплате.

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Как пояснил НБУ на своем сайте со ссылкой на постановление №342, если эти 10% дивидендов к выплате составляют более 5 млн долл. США (в эквиваленте), то максимальная сумма репатриации дивидендов в течение календарного месяца не может превышать 5 млн долл. США (в эквиваленте).

Нацбанк отметил, что перечислить дивиденды за рубеж смогут эмитенты корпоративных прав и акций, по которым выплачиваются дивиденды, или депозитарное учреждение, которое обслуживает счет в ценных бумагах иностранного инвестора, или непосредственно иностранный инвестор.

При этом для перечисления дивидендов одно лицо сможет выбрать один уполномоченный банк.

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Регулятор отметил, что принятое решение удовлетворит потребность иностранных инвесторов в репатриации дивидендов и при этом не будет вызывать чрезмерное давление на межбанковский валютный рынок.

Также сообщается, что в дальнейшем Национальный банк намерен разрешить репатриацию дивидендов за предыдущие годы - до 2014 года, а также за 2016 год.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, НБУ заявил о планах отменить запрет на репатриацию дивидендов по результатам оценки их объемов.