НБУ отменил копирование паспортов при покупке менее $6 тысяч

Национальный банк Украины отменил требование снимать копию паспорта при покупке валюты, если сумма покупки не превышает 150 тысяч гривень (6 тыс. долларов).

Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины №341, вступающем в действие с 15 июня, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

Физическое лицо, желающее приобрести иностранную валюту, по-прежнему должно предъявить документ, удостоверяющий личность и резидентство. Однако теперь кассир должен осуществлять копирование страниц соответствующего документа и хранить его в документах дня только в случаях, когда сумма покупки иностранной валюты превышает 150 тыс. гривень.

В Нацбанке отмечают, что данное решение позволит уменьшить расходы банков и финансовых учреждений на проведение валютообменных операций и ускорить их для клиентов.

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Также НБУ разрешил банкам с 15 июня изменять курсы купли/продажи валюты в течение операционного (рабочего) дня.

Регулятор также разрешил банкам устанавливать различные курсы в подразделениях банка по разным адресам, чтобы финучреждения могли лучше реагировать на региональные особенности валютного рынка.

НБУ разрешил при осуществлении наличных операций по конвертации одной иностранной валюты в другую использовать собственный коммерческий курс банка, а не официальный курс НБУ.

Кроме того, регулятор расширил перечень валют, которые банки и финучреждения смогут конвертировать, и теперь возможна конвертация наличной валюты не только первой, но и второй группы классификатора НБУ.

Напомним, сегодня Нацбанк ослабил валютные ограничения. В частности, отменил лимит выдачи наличности в национальной валюте через кассы и банкоматы, ранее установленный на уровне 500 тыс. грн, и повысил лимит по выдаче наличности в иностранной валюте и банковских металлах в 2 раза - до эквивалента 100 тыс. грн на одного клиента в сутки.

НБУ повысил лимит покупки наличной валюты физическими лицами, ранее установленный на уровне эквивалента 6 тыс. грн в день на одного клиента, в 2 раза - до эквивалента 12 тыс. грн в день.

Также регулятор снизил норму обязательной продажи экспортерами поступлений в иностранной валюте на межбанковском валютном рынке Украины до 65% с 75%, предусмотренных в настоящее время.