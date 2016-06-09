Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2494.4121 (8 июня – 2496.1680)

100 EUR – 2838.1421 (8 июня – 2832.6514)

10 RUR – 3.8566 (8 июня – 3.8280)

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Как сообщал УНИАН, в среду, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,94/24,96 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4460/28,4660 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3920/0,3930 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,9441 грн/долл., к этому часу заключены 454 сделки на сумму 329,06 млн долл.