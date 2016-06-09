Фонд гарантирования просит суд отменить запрет на погашение кредитов банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в Окружной административный суд г. Киева заявление об отмене мер обеспечения иска, в рамках которых банку «Михайловский» запрещено принимать платежи от заемщиков.

Как сообщила пресс-служба фонда, после признания фондом недействительным договора факторинга о передаче кредитов банка «Михайловский» финансовой компании «Плеяда», по обращению компании суд в рамках мер по обеспечению иска запретил банку совершать какие-либо действия по принятию платежей по погашению задолженности по кредитным договорам, право требования по которым было уступлено.

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Также сообщается, что заседание суда состоится 9 июня в 15-25 по ул. Петра Болбочана, 8 (корпус 1) в г. Киеве.

Ранее Национальный банк Украины сообщал об информировании правоохранителей о признаках организованной преступности в действиях руководства банка «Михайловский», который накануне введения временной администрации переуступил требования по своим кредитам по низкой цене, что дает основания в рамках законодательства считать эти сделки ничтожными.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о решении отнести банк «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером. По информации НБУ, банк был проблемным с 23 декабря 2015 года и вел работу с НБУ по урегулированию ситуации.

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В день введения в банк временной администрации его ключевой владелец Виктор Полищук, которому также принадлежит сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо», заявил, что несколько дней назад продал свою долю группе физлиц.

В ответ на это заявление Нацбанк заявил, что не согласовывал приобретение существенного участия в банке «Михайловский» другим физическим лицам, поскольку указанные лица не обращались к регулятору за соответствующим согласованием.

Согласно обновленным данным на сайте НБУ о структуре собственности банка «Михайловский» на 19 мая, его владельцами являются граждане Украины Игорь Дорошенко, Виктор Ерасов, Василий Шастун, Виталий Шастун, Владимир Бакуменко, Сергей Богуцкий, Александр Денисов, Владимир Закалюжный, Виталина Ковинская, Виталий Редько, Татьяна Тимченко и Иван Чабан. При этом никто из указанных лиц не владеет долей банка свыше 10%.