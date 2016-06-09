Замглавы МВФ рассказал о "продвинутом этапе" переговоров с Украиной

Заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявил, что пересмотр программы сотрудничества с Украиной находится на продвинутом этапе.

Об этом он сказал в интервью nv.ua.

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"Украинское правительство предприняло важные шаги для завершения данного пересмотра программы. Обсуждение о пересмотре (условий третьего транша) находится на продвинутом этапе. Есть еще ряд вопросов, которые мы продолжаем обсуждать. Мы уже достигли соглашения на уровне персонала о пересмотре и дальнейшей реализации программы. Надеемся, что оставшиеся вопросы будут решены быстро", - отметил Липтон.

При этом на уточняющий вопрос, насколько быстро это произойдет, он ответил: "Перед нами нет временных ограничений".

Также замглавы МВФ заявил, что Фонд не предъявлял дополнительных требований к Украине.

"Все требования в духе исходной программы, которая опубликована. То, что происходит сейчас, — просто очередной пересмотр ее реализации. Сейчас я не буду давать комментарий по отдельным частям пересмотра программы, потому что он еще не завершен. Но когда он будет уже опубликован, вы убедитесь, что пересмотр соответствует тем подходам и тому духу программы, которые были в ней заложены", - сказал Липтон.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.

В то же время, президент Украины Петр Порошенко отмечал, что документ должен быть подписан в ближайшее время, а заседание Совет директоров МВФ по Украине должно пройти, как и планировалось ранее, в июле.

При этом в СМИ появилась информация, что размер третьего транша может быть уменьшен в два раза с ранее планируемых 1,7 млрд долл. Однако официально она так и не была подтверждена.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 8 июня заявил, что размер третьего кредитного транша от МВФ для Украины определит Совет директоров Фонда после согласования и подписания Меморандума по пересмотру программы.