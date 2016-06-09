НБУ отозвал валютную лицензию у банка "Союз"

Национальный банк Украины отозвал у банка «Союз» генеральную лицензию на осуществление валютных операций, выданную 27 апреля 2012 года.

Как сообщается на сайте регулятора, лицензия отозвана в связи с отзывом у финучреждения банковской лицензии.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 28 апреля повторно принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Союз» за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

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15 марта НБУ уже принимал такое решение в отношении банка «Союз», однако Окружной административный суд г. Киева признал это решение противоправным и отменил.

Позже Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения жалобы Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц, в связи с чем решение Окружного админсуда вступило в силу.

Национальный банк обратился в Высшую квалификационную комиссию судей Украины с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности судей Окружного административного суда г. Киева.

По информации НБУ, банк «Союз» в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, а также препятствовал проведению проверки в марте 2016 года, и после принятия решения о его ликвидации несколько дней не допускал в помещение представителей Фонда гарантирования вкладов физлиц.