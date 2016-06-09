Замглавы МВФ: Экономический рост Украины близко - "за углом"

Заместитель главы МВФ Дэвид Липтон считает, что в Украине создана база для возобновления экономического роста.

Читайте такжеЗамглавы МВФ рассказал о "продвинутом этапе" переговоров с Украиной

Об этом он сказал в интервью nv.ua.

"Политика валютного курса и монетарная политика создали основу для стабильности и, собственно говоря, вывели страну из состояния дестабилизации. Несмотря на очень тяжелые обстоятельства в связи с военными конфликтами, потерей Крыма, государственные финансы были приведены в порядок. А после повышения тарифов на отопление страна смогла достичь того, чего не могла добиться все 25 лет, — снизила зависимость от российского природного газа. И обеспечила устойчивое положение «Нафтогаза», - заявил Липтон.

По его мнению, если Украина продолжит действовать в этом направлении, то достигнет стабильности и роста.

Читайте такжеПроект бюджетной резолюции-2017: рост ВВП на 3%, инфляция 8,1%, курс гривни 27,2 за доллар

"Экономический рост недалеко. Так сказать, за углом. Шаги, направленные на создание крепкой банковской системы, помогут привлечь инвестиции, которые стране нужны срочно. Шаги, направленные на приватизацию государственных предприятий, способствуют значительному сокращению неэффективности и потери ресурсов в этом секторе и минимизации коррупции в стране. И если Украина продолжит действовать в этом направлении, то она достигнет стабильности и роста, а также повышения уровня жизни", - отметил Липтон.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

В то же время рост ВВП в 2017 году будет значительнее. В частности, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на уровне не менее 4%.

В свою очередь глава Стратегической группы советников по вопросам реформ при Кабинете министров Иван Миклош уверен, что Украина в случае внедрения реформ сможет уже через год-два добиться постоянного и устойчивого экономического роста на уровне порядка 6-7% в год.