Южная Корея понизила учетную ставку до рекордных 1,25%

Корейский банк (ЦБ) понизил учетную процентную ставку на 0,25 п. п. до беспрецедентно низких 1,25%.

Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского Центробанка, передает ТАСС.

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Понижение этого ключевого показателя произошло впервые за последние 12 месяцев.

"Данная мера призвана оказать стимулирующее воздействие на экономику нашей страны, особенно если учесть прогнозы о дальнейшем понижении динамики ВВП Республики Корея", - прокомментировал журналистам изменение ставки глава ЦБ Ли Чжу Ёль.

По его словам, темпы роста южнокорейской экономики за первую половину года не вызывали особых опасений и предположительно составят 2,9%.

"Проблема заключается в том, что нас ожидает во второй половине года. Мы ожидаем усиления всевозможных рисков", - подчеркнул глава Центробанка.

В рамках последнего регулярного прогноза Корейский банк озвучил ожидаемый рост ВВП за 2016 год на уровне 2,8%, понизив его с 3%, прогнозировавшихся ранее.