Гонтарева подготовила отчет о финансовой стабильности: Сложнейший период кризиса остался позади

Украинская банковская система пережила сложнейший период кризиса, но остается восприимчивой к внешним шокам и внутренним рискам, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе презентации первого отчета регулятора о финансовой стабильности.

"Сложнейший период кризиса остался позади, но украинская банковская система остается крайне восприимчивой к внешним шокам и внутренним рискам", - сказала Гонтарева.

Она отметила, что возобновление банками кредитования сдерживается значительной долговой нагрузкой предприятий, низкой платежеспособностью большинства секторов экономики и высокими юридическими рисками.

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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, с учетом неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила 77,935 миллиарда гривень убытка, в том числе платежеспособные банки получили 71,891 миллиарда гривень убытка, неплатежеспособные – 6,044 миллиарда гривень убытка.

В процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 11 финучреждений с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного "Родовид Банка".

По состоянию на 1 мая, в Украине насчитывалось 109 финансовых учреждений, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности.