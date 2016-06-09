В НБУ рассказали о стресс-тестировании банков: доля проблемных кредитов составила 53%

Доля негативно классифицированных активов по результатам проведенного стресс-тестирования банков составила 53% кредитного портфеля банков.

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Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук в ходе презентации первого отчета регулятора о финансовой стабильности.

Он отметил, что этот показатель получен по результатам стресс-тестирования с применением пессимистичного сценария, реализация которого маловероятна.

При этом Ваврищук подчеркнул, что большинство банков выполнили требования регулятора по результатам проведенной диагностики.