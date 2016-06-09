За 9 лет государство влило в госбанки почти 90 миллиардов - Гонтарева

Государство за последние 9 лет потратило на капитализацию государственных банков почти 90 миллиардов гривень, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе презентации первого отчета регулятора о финансовой стабильности.

"В течение длительного времени эти банки оставались неэффективными из-за слабости корпоративного управления, отсутствия понятных бизнес-моделей и кредитования предприятий в кругу бизнес-интересов политических деятелей. Это несет значительные фискальные риски. За последние 9 лет только на докапитализацию государственных банков было потрачено почти 90 миллиардов гривень", - сказала Гонтарева.

Она подчеркнула, что важно ускорить стратегическое реформирование государственного банковского сектора, начиная с принципов формирования наблюдательных советов госбанков и выбора их менеджмента на конкурентной основе, для чего требуется ряд изменений в законодательство Украины.

Кроме того, как отметила глава НБУ, в среднесрочной перспективе необходимо привлечь в капитал госбанков стратегических инвесторов и сконцентрировать их деятельность на максимизации отдачи от вложенного капитала.

По ее словам, регулятор поддерживает стратегию реформирования госбанков, и рекомендует как можно скорее перейти к ее имплементации.

Читайте такжеВ банковскую систему Украины в течение трех лет нужно "влить" 120 миллиардов гривень

Как сообщал УНИАН, государство через Министерство финансов владеет тремя из крупнейших по объему активов фунучреждениями - "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком", а также "Украинским банком реконструкции и развития" и "Земельным банком".

Согласно Стратегии реформирования государственного банковского сектора, Минфин анонсировал поэтапный выход из их капитала. Приватизация двух крупнейших государственных банков - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" - начнется в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков.

Также Минфин намерен полностью выйти из капитала остальных госбанков, в том числе путем их ликвидации, уже до конца 2017 года.

В частности, правление Национального банка Украины 25 февраля по согласованию с Министерством финансов приняло решение о признании неплатежеспособным санационного "Родовид Банка" и его передаче в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Также в рамках стратегии Министерство финансов на правах акционера государственных банков планировало найти кандидатов в наблюдательные советы системных государственных банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – до конца июня 2016 года.

Кабинет министров Украины 29 февраля подал в Верховную Раду законопроект об особенностях управления государственными банками.