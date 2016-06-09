Украинские банки могут вернуться в прибыльность уже в 2017 году - НБУ

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналистам директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук.

"Мы все понимаем, что, имея большую долю проблемных кредитов на собственном балансе, банки вынуждены увеличить отчисления в резервы на покрытие убытков по активным операциям. Именно поэтому банковский сектор стал убыточным в 2014 году, оставался убыточным в 2015 году и, по нашим оценкам, будет убыточным в 2016 году", – сказал он.

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"Но поскольку банки достаточно добросовестно выполняют домашнее задание, признают реальное состояние дел в кредитном портфеле и доформировывают резервы, в 2017 году мы ожидаем, что банковский сектор может вернуться к прибыльной деятельности", - добавил Ваврищук.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 миллиарда гривень. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 миллиарда гривень.

По оценкам НБУ, рост убытков в конце 2015 года обусловлен переходом банков на международные стандарты бухгалтерского учета с 1 декабря 2015 года, в связи с чем финучреждения провели корректировку процентных доходов.