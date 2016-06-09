Нацбанк сохранил без изменений прогноз по росту ВВП и инфляции

Национальный банк Украины сохранил свой прогноз роста ВВП Украины в 2016 году на уровне 1,1% и инфляции на уровне 12%.

Об этом говорится в отчете регулятора по финансовой стабильности.

"Макроэкономические риски уменьшились, мы вернулись в фазу макроэкономического роста, но пока экономический рост является умеренным, и мы на сегодня сохраняем наш прогноз роста ВВП на 2016 год на уровне 1,1%", - отметил, представляя указанный отчет, директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Читайте такжеУкраина преодолевает рецессию: Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины на 1%

"Инфляция стремительно замедлилась, мы второй месяц подряд наблюдаем однозначную инфляцию. В мае этот показатель замедлился до 7,5% в годовом выражении. Огромный контраст с 61% в апреле 2015 года. Благодаря жесткой монетарной политике и действиям административных ограничений удалось обеспечить замедление роста цен", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% при инфляции в 15,1%.

Валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, снизился на 0,7%. По сравнению с первым кварталом 2015 года, ВВП Украины в первом квартале 2016 года вырос на 0,1%.