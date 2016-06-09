Порошенко выделил из бюджета более 3 миллиардов на восстановление Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом в начале июня закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, позволяющий выделить более 3 миллиардов гривень для финансирования программ восстановления Донецкой и Луганской областей. Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко подписал закон в рамках участия в телемосте с руководством Донецкой и Луганской областей.

"Мы сделали все возможное для того, чтобы найти более 3 миллиардов гривень, которые сейчас будут направлены в местные бюджеты Донецкой и Луганской областей, и будут использованы для скорейшего финансирования пострадавшего Донбасса", - цитирует Порошенко пресс-служба.

Порошенко подчеркнул, что принятый документ позволит профинансировать ремонт 21 опорной школы, восстановить 23 амбулатории и 29 детских садов. Значительное внимание будет уделено объектам водоснабжения и водоотвода, восстановлению мостов и дорог - только в Луганской области планируется отремонтировать порядка 60 километров дорожного покрытия, а также восстановлению Луганского областного музыкально-драматического театра.

"Каждый гражданин, который пережил такую беду, как оккупация с ежедневными обстрелами, потерю близких, временный запрет на возвращение домой, должен увидеть, что государство заботится о нем, - сказал Порошенко. - Все средства, направленные на Донбасс, будут контролироваться, будет использована система электронных закупок Prozorro".

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Также Порошенко напомнил, что в дальнейшем Украина не откажется от идеи создания Фонда международных партнеров Украины, который позволит привлечь дополнительные средства для восстановления Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Верховная Рада Украины приняла закон о перенаправлении в областные бюджеты Донецкой и Луганской областей более 3 миллиардов гривень, которые накопились в Государственной казначейской службе на счетах бюджетов тех населенных пунктов, которые на текущий момент не контролируются украинским правительством. По состоянию на начало июня 2016 года по Донецкой области накопилось 3,2 миллиарда гривень, по Луганской - более 880 миллионов гривень.

Принятый закон позволил перенаправить накопленные деньги и использовать их для восстановления районов, пострадавших от боевых действий.