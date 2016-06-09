В Нацбанке подсчитали, сколько потеряет украинский экспорт из-за торговых ограничений России

Торговые ограничения, введенные Россией, приведут к снижению украинского экспорта в текущем году на 1,3 миллиарда долларов.

Об этом говорится в отчете регулятора по финансовой стабильности.

Нацбанк напомнил, что с начала 2016 года Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной и ввела эмбарго на импорт продовольствия из Украины, что создает препятствия для транзита украинских товаров в страны Центральной и Восточной Азии.

Регулятор отметил, что доля России в товарном экспорте из Украины сократилась до 12,1% в 2015 году и до 7,5% в первом квартале 2016 года (по сравнению с 17,6% в 2014 году).

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе текущего года недополучила 200 миллионов долларов экспортной выручки из-за торговых ограничений, введенных Российской Федерацией.

В декабре 2015 года российская власть приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной. Среди таких решений - приостановление Россией действия договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Тогда же Россия ввела эмбарго на экспорт украинского продовольствия и ряда промышленных товаров.

2 января Украина ввела зеркальные торговые меры, а именно – импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть сборов имеет переходный период в 3-5 лет.

С 4 января Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития, объем транзита составляет порядка 1,8 миллиарда долларов в год.