Гонтарева обещает - во втором квартале валютный рынок будет сбалансирован

Национальный банк Украины ожидает, что в целом валютный рынок в стране в течение второго полугодия 2016 будет оставаться сбалансированным и рисков существенной волатильности обменного курса можно будет избежать.

Об этом говорится в отчете регулятора по финансовой стабильности.

Регулятор отмечает, что избежать волатильности валютного курса можно в случае отсутствия эскалации военного конфликта на востоке Украины, восстановления финансирования МВФ и других официальных кредиторов в четком соответствии с достигнутыми договоренностями и по согласованному графику, отсутствия резких изменений в фискальной политике, в том числе из-за незапланированных пересмотров социальных стандартов и заработных плат.

При этом НБУ подчеркивает, что сохранит присутствие на рынке для сглаживания резких временных перепадов в спросе-предложении иностранной валюты, но допускает определенную волатильность обменного курса в течение года, обусловленную фундаментальными факторами.

В целом Национальный банк во втором полугодии 2016 года планирует оставаться чистым покупателем иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 9 июня повысил лимит покупки наличной валюты физическими лицами, ранее установленный на уровне эквивалента 6 тысяч гривень в день на одного клиента, в 2 раза - до эквивалента 12 тысяч гривень в день, снизил норму обязательной продажи экспортерами поступлений в иностранной валюте на межбанковском валютном рынке Украины до 65% с 75%, отменил лимит выдачи наличности в национальной валюте через кассы и банкоматы, ранее установленный на уровне 500 тысяч гривень, и повысил лимит по выдаче наличности в иностранной валюте и банковских металлах в 2 раза - до эквивалента 100 тысяч гривень на одного клиента в сутки.

Регулятор анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, достигнутый в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.

Сегодня, 9 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 24,98/25,02 гривни/доллар.