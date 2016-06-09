Фискальная служба за махинации с госзакупками взыскала в бюджет почти полмиллиарда гривень

Государственная фискальная служба по результатам проверок в сфере государственных закупок взыскала в государственный бюджет 499,3 миллиона гривень, сообщается на сайте службы.

Согласно сообщению, всего по фактам правонарушений в сфере госзакупок в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 191 уголовное производство.

"Больше всего злоумышленников проходят по статье 191 Уголовного кодекса Украины. Это присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector (государственный сектор).

Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

На данный момент количество тендеров в системе уже превысило 95 тысяч. Общая плановая сумма тендеров составляет 31,90 миллиарда гривень. Количество заказчиков, присоединившихся к системе, почти достигает 5 тысяч. Среднее количество предложений на одни торги – 2,84 участника тендера, общая сумма экономии – 1,45 миллиарда гривень. Ожидается, что по итогам 2016 использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень.