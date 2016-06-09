Нацбанк немного ослабил официальную гривню - до 25 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2500,2237 (9 июня – 2494,4121)

100 EUR – 2836,0037 (9 июня – 2838,1421)

10 RUR – 3,9225 (9 июня – 3,8566)

Читайте такжеГонтарева обещает - во втором квартале валютный рынок будет сбалансирован

Как сообщал УНИАН, 9 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,99/25,02 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2960/28,3300 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3890/0,3900 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,0002 гривни/доллар, к этому часу заключена 481 сделка на сумму 281,32 миллиона долларов.