Выплаты пособий по безработице в прошлом году составили почти 6 миллиардов гривень

Расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на выплату в 2015 году пособий, в том числе одноразовых выплат для организации безработными предпринимательской деятельности, составили 5,96 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как говорится в сообщении, 8 июня состоялось очередное заседание правления фонда, на котором были утверждены отчеты о результатах деятельности за 2015 год и об исполнении бюджета фонда за 2015 год. Доходная часть бюджета Фонда соцстрахования в 2015 году составила 8,21 миллиарда гривень, расходная – 7,84 миллиарда гривень.

Также в сообщении отмечается, что в связи с завершением двухлетнего срока полномочий председателя правления фонда представители застрахованных лиц избрали нового председателя правления. Им стал Алексей Мирошниченко - заместитель председателя Совета Федерации работодателей Украины.

Также избраны заместители председателя правления фонда: Виктор Иванкевич - заместитель министра социальной политики Украины и Александр Шубин - и. о. заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 27 апреля 2015 года утвердил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2015 год с объемом доходов 8,35 миллиарда гривень и объемом расходов 8,27 миллиарда гривень. При этом остаток средств на начало 2015 года, согласно постановлению, составил 2,4 миллиарда гривень.

Как отмечается в правительственном постановлении, основную статью расходов фонда должны были составить расходы на помощь по безработице, включая выплаты на организацию собственного бизнеса – 6,7 миллиарда гривень и содержание службы занятости – 1,25 миллиарда гривень. Объем расходов на выдачу ваучеров для обучения гражданам старше 45 лет планировались на уровне 23,5 миллиона гривень. Выплаты Пенсионному фонду за внеочередное назначение пенсий были запланированы в сумме 98 миллионов гривень.